Después de su álbum-debut (On how life is), el que le mereció al Macy Gray el título de "salvadora del soul americano", mucho se ha esperado su nueva producción. Pues aquí está, y se llama The Id, y, como se esperaba, es una cuidadosa compilación de ritmos, encapsulados en 14 temas. Todos configuran un universo musical en el que se combinan baladas soul (Sweet baby), temas de inspiración disco (Sexual revolution), blues tradicionales (Don't come around) y funky (Gimme all your loving or I will kill you).