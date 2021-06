El sello Nettwerk representa a varios artistas de este corte. Sarah McLachlan, Kristy Thirsk, Jacqui Hunt y Camille Henderson son algunas de sus voces femeninas más importantes. Ellas están en este disco interpretando sus propias letras. Leeb y Fulber utilizan algunos cortes del disco Toward The Within (1994) del grupo Dead Can Dance, y así la voz de Lisa Gerrard se integra a este sugestivo encaje de sonidos. El coro que interpreta las melodías gregorianas fue grabado en una iglesia de Vancouver.