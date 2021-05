En total, son 36 temas distribuidos en dos discos, cada uno con 18. El primero viene repleto de piezas románticas de la talla de Saving All My Love For You, Greatest Love Of All y Where Do Broken Hearts Go, entre otros. Este contiene dos piezas inéditas: Could I Have this Kiss Forever (dueto con Enrique Iglesias) y If I Told You That (dúo con Deborah Cox).