La figura negra es recurrente en la obra de Diego Linares, y la pregunta es inevitable: "¿Es una obsesión?". Muy seguro, contesta "No; más bien, es una fascinación". Entonces confiesa sin remordimiento: "Siempre me atrajeron las mujeres negras; lo `animal' que poseen ellas me da un placer visual". Continúa: "Hay un tabú, una fascinación sexual por los negros; es la antítesis, como el agua y el aceite".