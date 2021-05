Y para no regresar insatisfechas a sus países, las visitantes analizarán el rol que deben asumir las primeras damas. "Aunque constitucionalmente esta figura no existe en algunos países (no lo hay en Costa Rica), vamos a dar una lucha frontal para que el cargo se institucionalice y se nos encomiende un papel más protagónico en el Gobierno. Estoy en contra de los roles tradicionales que se nos han encomendado", sentenció Altmann.