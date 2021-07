Morales llama "símbolo de la mentira" a medios de prensa bolivianos

La Prensa ratificó en su edición del 11 de diciembre esa denuncia y publicó una declaración de un dirigente de los comerciantes, Jesús Chambi, que corrobora la implicación de Quintana. Presidente boliviano, Evo Morales, el 3 de diciembre de 2008 en La Paz. | AFP

LA PAZ (AFP) El presidente Evo Morales calificó de "símbolo de la mentira" a algunos sectores de la prensa boliviana -a la que acusa de confabular contra su gobierno y atacarlo sin tregua- tras criticar un titular de un diario que consideró falso y que le llevó a interpelar a un periodista de ese medio, un hecho considerado como abuso de poder.

Morales dijo en un acto público en la casa de Gobierno que "algunos medios de comunicación son el mejor símbolo de la mentira, el vocero de la mentira".

En una fuerte crítica a los periodistas, Morales dijo que "puedo calcular que un 10% de los periodistas deben tener dignidad, los demás si no dependen de un jefe de partido político dependen de otro patrón, que es el dueño de los medios de comunicación".

"Algunos periodistas, en algunos medios de comunicación, como en (radio) Panamericana (de oposición) piden plata para dar cobertura", señaló el mandatario, echando más leña a la controversia.

También se quejó de que "las conferencias de prensa son simplemente para que insulten al Presidente".

"No necesito conferencias de prensa, yo tengo otro medio de comunicación de boca a boca (con el pueblo), es la mejor forma de comunicación; por eso no me pidan conferencia de prensa ni me consulten, no necesito de ello, tengo tantas formas de comunicar e informar al pueblo boliviano", dijo.

En un acto público el pasado martes, Morales increpó a un periodista del diario La Prensa por el titular de ese día, que afirmaba que "Evo negoció 'luz verde' con los contrabandistas dos meses antes", en referencia a un escándalo de 33 camiones cargados de mercadería en el que está supuestamente implicado el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

La Prensa ratificó en su edición de este jueves esa denuncia y publicó una declaración de un dirigente de los comerciantes, Jesús Chambi, que corrobora la implicación de Quintana.

Sin embargo, el vocero presidencial Iván Canelas calificó esa versión periodística de "hecho claro de manipulación informativa", puesto que, revisada la cinta magnetofónica de la declaración de Chambi, "no existe la cita textual" publicada por La Prensa.

El asunto estalló luego de que el ex presidente de la Aduana, César López, dijera la semana pasada que Quintana habría negociado por razones políticas con contrabandistas la liberación de ese contrabando, retenido en la norteña región de Pando, donde rigió un estado de sitio por la violencia política entre septiembre y noviembre.

Solidarios con su compañero interpelado, los trabajadores de La Prensa exigieron este jueves en una solicitada "garantías necesarias (al periodista afectado) para el desempeño de sus funciones".

Según Pedro Rivero, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, que agrupa a los dueños de medios, Morales "ha cometido una canallada" al increpar públicamente al periodista Raphael Ramírez.

El directivo del Colegio Nacional de Periodistas, Pedro Glasivovic, estimó que "es una actitud de abuso de poder (..), no puede hacer escarnio de un periodista".

En Oruro (sur de Bolivia) un grupo de periodistas se manifestó contra Morales y demandó garantías para su trabajo.

En medio de las protestas, los principales dirigentes de la oposición de derecha formularon declaraciones condenatorias contra Morales y sostuvieron que el jefe de Estado "estuvo al tanto de las actividades ilegales de Quintana", según el senador Walter Guiteras.

