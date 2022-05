Moore sigue impactante a sus 47 años

Expandir Reproducción automática 1 de 5 Actress Demi Moore attends a Cinema Society screening of "Flawless" at the Tribeca Grand Hotel, Monday, March 24, 2008 in New York. (AP Photo/Evan Agostini) (Evan Agostini)

Está más que demostrado que la belleza nada tiene que ver con la edad. Un buen ejemplo que respalda esta afirmación es Demi Moore.

Precisamente, la actriz hace alarde de su escultural figura en la edición de diciembre de la revista estadounidense W .

Con 47 años recién cumplidos (el pasado miércoles), Moore destaca como una de las mujeres más atractivas de Hollywood, por lo que mostró una esbelta y conservada figura en varias páginas de esta importante publicación.

Pero la protagonista de filmes como Ghost y Una propuesta indecorosa no solo será vista con sensuales atuendos, ella habló además de su relación con el también actor, Ashton Kutcher, a quien le lleva 16 años de diferencia.

“No soy la primera persona que sale con un hombre más joven, pero mi relación con Ashton levantó muchísimo revuelo. De alguna forma me tacharon de ‘asalta cunas’ y la verdad es que no sé a qué se refieren. Sin embargo, me lo tomé de forma positiva y punto. Prefiero que me comparen con un puma”, comentó la actriz en la entrevista, según destacó el sitio Hola.com .

Desde que en el 2003 la actriz sacó a la luz su relación con Kutcher, ha sido catalogada por los medios sensacionalistas como puma ( cougar en inglés, como se denomina a las mujeres que tienen romances con hombres más jóvenes).

Mejor etapa. La exesposa del también actor Bruce Willis confesó que en esta etapa de su vida trata de tomar las cosas de la manera más positiva posible.

Lejos de toda crítica, la actriz está más feliz que nunca con su joven marido, al que, afirma, le une una conexión muy profunda.

“Ahora pasamos mucho tiempo juntos. El amor que siente por mí me hace mejor persona, porque me da el valor para asumir riesgos. Puedo fracasar, pero siempre tendré a alguien que me ama. No tenía ni idea de que algo así fuera posible”, añadió la actriz en la misma entrevista.

Sin embargo, y como lo dejó claro en la publicación, ella tiene claro que de momento no piensa cambiarse el apellido pese a los rumores que afirmaban que dejaría de ser Demi Moore para ser Demi Kutcher como regalo por su cuarto aniversario de bodas.

“Como mujer casada, soy y siempre seré la señora Kutcher. Pero tengo mi carrera como Demi Moore”, explicó.

De hecho, como Demi Moore se podrá ver en sus próximos proyectos cinematográficos, Happy Tears y The Joneses y, aunque afirma que aún le queda mucho por demostrar, está cansada de que no le ofrezcan papeles que realmente le interesen.

“Odio decir que probablemente sea cosa de mi edad, pero sí, supongo que eso influye. La mayoría de los papeles femeninos son para mujeres entre los 25 y los 35 años”, declaró la protagonista.

Un pasado. Pero la historia de Demi Moore involucra más que su matrimonio con Kutcher o el hecho de que diversos medios electrónicos apuntan a que la actriz podría recurrir a un vientre en alquiler, para convertirse nuevamente en madre.

En realidad, su verdadero nombre es Demetria Gene Guynes. Aunque Moore nació en Nuevo México, pasó gran parte de su infancia y adolescencia en los suburbios de Pittsburgh.

Después de abandonar la escuela a los 16 años, Moore trabajó como modelo fotográfica.

Su gran oportunidad en la pequeña pantalla llegó cuando hizo el papel de Jackie Templeton en el drama de la cadena estadounidense ABC General Hospital , el cual realizó de 1982 a 1983.

Desde que cobró sus primeros salarios, Moore se dedicó a salir de fiesta e, incluso, llegó a inhalar cocaína. Su adicción duró más de tres años, hasta que el director de cine Joel Schumacher la echó del rodaje de St. Elmo's Fire cuando se presentó bajo los efectos de las drogas.

Al altar, Moore ha llegado en tres ocasiones. Aparte de Kutcher (2005) y Bruce Willis (1987), la primera vez que se casó fue en 1980 con el músico de rock Freddy Moore, de quien tomó su apellido artístico.

Aunque tuvo gran éxito en la década de los años 90, la carrera de Moore se vio afectada cuando películas como La letra escarlata , Striptease y Hasta el límite (una película en la cual Moore se afeitó la cabeza) fracasaron en la taquilla.

Su gran regreso a la gran pantalla fue en compañía de Los ángeles de Charlie (2003), en la segunda parte del filme estelarizado por las conocidas Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu.

Como detalló en su momento The Hollywood Reporter , cuando la película estaba a punto de ser estrenada, la atención de los medios se centró en la manera en la que la actriz, de 40 años y madre de tres hijos, había recurrido repetidamente a la cirugía plástica para deshacerse de la celulitis de sus caderas, abdomen y trasero, así como un aumento de senos.

Moore nunca lo desmintió y más bien lució su esbelta figura para gusto de sus fieles seguidores.

Sin duda su ritmo de trabajo ha disminuido en la actualidad, pero no pasa desapercibida.

En los últimos años se le vio en filmes como Half Light y Bobby (2006), así como, Flawless y Mr. Brooks (2007), este último al lado de otra estrella de gran calibre: Kevin Costner.