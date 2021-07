Mejorarán iluminación de puente en La Uruca

Veinte lámparas harán desaparecer la oscuridad que prevalece en las noches en el puente Juan Pablo II, en La Uruca, cuando la Municipalidad de San José inicie, dentro de diez días, los trabajos de iluminación de esa estructura.La obra, cuyo monto asciende a los ¢2,5 millones, será financiada por CAFESA, Banco de Fomento Agrícola, Univisión de Costa Rica, el hotel Irazú, Repretel, S.A., Aero Costa Rica, Shell y la Asociación de Embellecimiento de Carreteras Nacionales, empresas cercanas al lugar.

La empresa privada y la Municipalidad de San José llevarán a cabo la iluminación del puente Juan Pablo II, en La Uruca.

De acuerdo con Marcel Nory, jefe de Alumbrado Público, este proyecto pretende brindar mayor seguridad a la ciudadanía así como embellecer la zona.

Se espera que los trabajos no se extiendan más allá de mes y medio. "Como es la primera vez que realizamos un trabajo de este tipo y no sabemos aún con cuánta gente vamos a contar, no podemos precisar una fecha, pero esperamos que sea menos de mes y medio", aseguró el funcionario.

El trabajo pretende, además, iluminar no solo debajo del puente sino alrededor de la rotonda. Para este fin, se colocarán 20 lámparas cuadradas.

"Dieciocho fuentes de luz se van a colocar debajo del puente para que quede más clarito y cuatro a cada costado para alumbrar la calle en la circunferencia de la rotonda". Se espera no tener que interrumpir el tránsito para la ejecución de esta obra.

Para Johnny Araya, ejecutivo municipal de San José, es satisfactorio que la empresa privada se involucre cada vez más para mejorar el entorno de la ciudad.

"Parte de estas empresas que en la actualidad colaboran con la iluminación del puente también lo hicieron en la remodelación del bulevar de La Uruca", agregó.