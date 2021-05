"Es una de las fincas más viejas del Valle Central", aseguró orgulloso. Como no le gusta ver los toros desde la barrera, el doctor Ortiz ahora es miembro de la junta directiva de la Dos Pinos. "Cuando tuve que salir forzadamente del Hospital, me acomodé aquí y me recibieron muy bien. Me eligieron como director y ya llevo cerca de 14 años en una empresa floreciente y muy buena", manifiesta.