Maite Perroni: De tú  a tú con sus fans

La belleza de Maite Perroni es indiscutible, pero esa cualidad va mucho más allá de una cara bonita y un cuerpo curvilíneo: su encanto parece proyectarse desde dentro.

Lejos del divismo o hermetismo por los que han optado otras celebridades de su generación, esta mexicana de 28 años se ha mantenido siempre afable y accesible, tanto con la prensa como con sus seguidores.

Para muestra esta entrevista, la cual gustosamente accedió a contestar mientras estaba en los ensayos de los recientes Premios Juventud, en Miami, hace un par de semanas.

Su tierna sonrisa es su sello personal, pero el destello que desprenden sus ojos la caracteriza aún más.

¿Cuál es el secreto de ese vivaz brillo? Ella misma se lo reveló a uno de sus fans costarricenses, quien dejó su pregunta en el Facebook de Teleguía.

Y es que quién mejor para abordar el ser de un artista que sus seguidores y admiradores más fieles.

Conocida internacionalmente por su papel en la telenovela Rebelde y por ser parte del grupo RBD, Maite ahora cosecha una importante carrera en el mundo de los melodramas mexicanos, siendo El triunfo del amor su más reciente producción, cuya transmisión concluyó hace unos días en Repretel.

Fue un proyecto en el que volvió a compartir créditos con William Levy, el galán latino de moda, al ser su pareja en la trama. Ya antes, en el 2008, ambos protagonizaron Cuidado con el ángel.

En El triunfo del amor, la actriz también vuelve a hacer gala de su dulce voz, ya que, junto al cantante Marco di Mauro interpretó A partir de hoy, uno de los temas centrales de la telenovela, el cual que ha sido un hit en las listas de popularidad en la región.

Sobre esto y más fue cuestionada la simpática Maite, quien hasta respondió si se casaría con un costarricense. ¿Qué habrá dicho?

Manfred Arburola: Saliste de un gran grupo como RBD, con el cual alcanzaste un gran éxito, pero ¿qué te apasiona más: la actuación o la música?

—Las dos cosas me gustan mucho. Estos últimos años me he dedicado especialmente a la actuación pero en cada proyecto he podido dejar también un poco de mi música.

Ari Venegas: ¿Por qué escogiste el camino de la actuación en primer lugar, en vez del canto, como lo hicieron sus excompañeros del grupo?

—Mi primer proyecto en la actuación fue Rebelde, por eso quería trabajar mucho más en este campo para poder tener una carrera en esto. He hecho Cuidado con el ángel, Mi pecado y El triunfo del Amor, y estoy feliz.

Santyago Zeledón: Después de alcanzar la fama con RBD, ¿te molesta que siempre te encasillen como Maite, la exRBD?

—Creo que no estoy encansillada. Por mi trabajo en las telenovelas ya soy Maite Perroni.

Ivannia Tatiana Campos Hidalgo: ¿Te gustaría o está en tus planes sacar un disco como solista?

—No lo sé , tengo que prepararme mucho para eso. La música llegó a mi vida de la forma más inesperada. Con RBD tuve la oportunidad de formar parte del grupo y cuando nos dimos cuenta estábamos de gira y dando grandes conciertos.

Fernando Bermúdez Calvo: ¿Se te ha hecho difícil llevar tanta fama de un pronto a otro, y si esto ha producido que hayas sentido en algún momento que no tenías los pies bien pegados en la tierra?

—Mi familia siempre me ayuda a que nada de eso suceda. Soy una persona como cualquier otra, solo que mi trabajo me da la oportunidad de que la gente me conozca.

Jeny Guerrero Joya: ¿Qué piensas sobre William Levy y todos los rumores que han salido sobre ustedes dos?

—Lo más importante es que la gente ha creído en nuestros personajes. La pareja que hemos hecho le ha gustado mucho al público, y por eso existieron ciertos comentarios. Pero el tiempo pasa y las cosas se ponen en su lugar, así la gente puede apreciar que nuestras vidas personales son diferentes a las de la ficción.

Jonathan González Hidalgo: Al realizar dos telenovela seguidas con William Levy, ¿creés conocerlo bastante y si ha existido algún problema o disgusto entre ambos?

—No hemos tenido problemas, nos llevamos muy bien la verdad, y respetamos nuestro trabajo.

Chema Zúñiga: ¿Te casarías con un tico?

—Si llega a ser el hombre de mi vida por supuesto.

Jasson Sánchez: Mi única pregunta es si tenés alguna “receta” para que te brillen los ojos de esa manera tan linda.

—¡Ser feliz!

Steff Fresno: En noviembre del 2007 comprobé que tu frase de ''No importa cuantas veces te digan que no, sí vas a poder”. Fue en el día en que te conocí personalmente por eso quiero preguntarte ¿qué recuerdos tienes de tus fans ticos?

—Los mejores, y me encantaría volver muy pronto a Costa Rica.

Monikah Marchelly: ¿Si pudieras definirte antes, durante y después de RBD en cuanto a tu personalidad, qué nos dirías?

—Qué soy una mujer que lucha por sus objetivos. No importa cuantas veces te digan que no se puede, si luchas, lo podrás hacer.

Yerlin Cordero: Si tuvieras la oportunidad de crear una fundación, ¿en cual ámbito de los problemas que enfrenta la sociedad te gustaría colaborar?

—Me gustaría colaborar con alguna fundación para ayudar a las mujeres, en especial contra el cáncer de seno.