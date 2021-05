Sea cual sea el repertorio para las funciones ticas, eso no cambiará las reglas del juego. Y ya vimos que no hay nadie más apegado a su propio juego que Salinas: "Algunos dicen que no hay manera de pararme cuando estoy tocando, pero no es cierto. Si tengo media hora, toco media hora. Ahora, si me dan un día, ¿qué mas quiero? Si lo que más me gusta es tocar la guitarra, ¿qué otra cosa mejor podría hacer en ese tiempo? A lo sumo, irme a tocar a otro lado".