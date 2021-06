Pero, aunque el individuo "nazca" alérgico, no desarrollará la enfermedad hasta que tenga contacto con "esa particular" sustancia capaz de provocarle las reacciones de su sistema inmunológico. Por eso se recomienda no introducir muy rápidamente proteínas o alimentos "extraños" a la leche del bebé, ni darles leche de vaca como sustituto de la leche materna.