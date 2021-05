Ahora, su pintura transpira una cierta sensación de aridez, ya no es tan barroca ni evidente como la que hacía hace unos años. Y es que, explica el pintor, en un par de viajes a Nueva York se dio cuenta de que se sentía muy solo y vacío en el arte. "Sentía que no tenía que ver con nada. El cambio surgió porque sentí que no comunicaba, que era un error decírselo todo al espectador; por eso ahora trato de decir lo mínimo", comentó Linares, quien tiene 36 años.