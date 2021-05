Y cerró el programa Come with Me para, entonces, darse por un hecho que en Costa Rica tenía lugar el pre-estreno de la primera obra completa que Paquito D’ Rivera compone para ser corografiada. Divida en cuatro movimientos – Las damas de blanco , Bombardino , Sueños y Libertad – la obra coreográfica duró cerca de 25 minutos y, sin temor a dudas, fue el cuadro estético, rítmico y de propuesta coreográfica más metizo de todo el montaje que mostró Limón Dance Company.