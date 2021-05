La presidenta de la fundación Colosio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, (ex presidenta de la Cámara de diputados, ex gobernadora de Tlaxcala y ex embajadora de México en Cuba) y candidata al Gobierno del Distrito Federal, sostiene que "es una posibilidad vigente" que depende no sólo del deseo femenino sino de que se den condiciones adecuadas.