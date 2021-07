La presencia de Chinchilla en el SICA ‘siempre es deseable’

| JULIANA BARQUERO (Juliana Barquero A.)

En suelo tico, el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Juan Daniel Alemán, dijo que la negativa del país de asistir a las cumbres del organismo mientras lo presida Nicaragua no impactará el proceso, aunque es “deseable” la asistencia de la presidenta Laura Chinchilla.

¿Debilita la decisión de la mandataria, Laura Chinchilla, de no participar en las cumbres del SICA que se realicen en Nicaragua, el proceso de integración?

El sistema de integración está avanzando; no se ha paralizado. Sus órganos están en funcionamiento y cada país envía sus representantes en el nivel que así lo desee. En esto no hay ningún problema, porque Costa Rica ha dicho que va a continuar en el SICA, pero que se reserva el derecho de determinar el nivel de representación.

¿Afirma usted que las diferencias entre los países –como Costa Rica y Nicaragua– no limitan el funcionamiento del SICA?

Así es, por lo tanto, cada país tiene su interés nacional y lo que el secretario del SICA hace, es la coordinación de esos intereses para buscar armonía y construir un interés de carácter regional.

Al no darse la presencia de Chinchilla en las cumbres en Nicaragua, ¿cree usted que se entorpezcan algunos acuerdos?

Siempre es deseable (la presencia de la presidenta), pero cada país decide. Lo que realmente importa y destaco de una forma muy optimista, es que el sistema no va a parar, porque siempre va a haber un representante de todos los países.

En una reciente entrevista realizada al canciller, Enrique Castillo, anunció que será más activo en la participación en el SICA para vigilar que “Nicaragua no manipule a otros órganos que forman parte del SICA”. Cree usted que en el informe brindado por la Corte Centroamericano hubo injerencia del Gobierno de Nicaragua?

Mire, las ideas y los conceptos dichos por el canciller de Costa Rica son su punto de vista y obedecen al derecho soberano de Costa Rica, sobre el cual yo no puedo emitir opinión. Yo, donde puedo emitir opinión es cuando entramos en el ámbito regional; a mí ,como secretario general del SICA, me interesa que el Sistema continúe en movimiento; ya cada país se encarga de manejar su visión, sus decisiones y su representación. Es obvio que un tema de Costa Rica con otro socio o participante es un aspecto bilateral que a mí no me incumbe. En relación con la Corte Centroamericana de Justicia, comprenderá usted que este es un órgano del Sistema que, evidentemente, tiene su ámbito de aplicación y, en mi caso, como secretario general, tampoco tengo ninguna atribución ni comentario que hacerle al respecto.

¿Considera que existen vulnerabilidades en la Corte?

Todas las instituciones tienen que desarrollarse y caminar hacia un mejor desempeño y tienen que tener una visión de eficiencia y eficacia hacia sus usuarios o destinatarios.