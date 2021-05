Tan celosa es con su trabajo que detestaba al autor del libreto cinematográfico de su historia sin conocerlo. "Estaba lista para odiar el libreto de Steve Kloves y al propio Steve; el hombre que había hecho pedazos a mi bebé... Cuando nos encontramos, le pregunté: ¿cuál es tu personaje favorito? Estaba segura de que me iba a decir Ron. En vez de ello, me dijo: Hermione. Entonces me enternecí súbitamente. Alguien que prefiere a Hermione no puede ser más que un amigo. Nos pasamos todo el día hablando y resolví todas las dudas y reservas que había", afirmó la escritora en declaraciones reproducidas por la revista Gatopardo .