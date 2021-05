Por Autopistas del Sol no me han llamado, pero hay otros dos temas importantes: el caso del derrumbe de Atenas y el puente de Turrubares. En el caso del derrumbe, hay una resolución que conocen los costarricenses en donde extrañamente estando involucrados 14 funcionarios, cinco ministros, tres directores del Conavi y directores de empresas, los que realmente estuvieron al tanto de las situaciones con los taludes en Atenas, de 2002 a 2004. Yo no estaba a cargo, no tenía relación con el tema. Con la resolución, se saca a todos los que estaban de 2002 a 2004, solo quedan Karla González y Alejandro Molina