Quizá por eso entre algunos habitantes existe miedo a que se repita la historia de Isla Bejuco, cuyas tierras –pese a que no cuenta con los servicios básicos que tiene Venado– fueron vendidas a extranjeros. Así lo advirtió Herbeth Soto, otro venadeño: "Imagínese que hubo gente interesada en comprar Bejuco donde no hay ni agua potable. ¡Cuántos no querrían Venado!".