No en vano, la primera gran ocasión de anotar la tuvo el Rangers, fallando Lovenkrands (m.10) ante el meta brasileño Julio César. El Inter no sólo no funcionaba en creación, con un apagado chileno David Pizarro, sino que tenía prácticamente nulas las bandas, en especial la de un Solari muy gris. Además, sufría algún que otro despiste defensivo que pudo costarle un buen disgusto.