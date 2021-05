guerrillaxl@hotmail.com es un proyecto sencillo, rockero y de largo alcance. A través de esta dirección, los muchachos de Resorte les dan misiones específicas a sus seguidores. La primera (001) fue bombardear con faxes y llamadas a los medios de comunicación mexicanos que coqueteaban con una solapada censura contra el grupo. "Reclamábamos la posibilidad de ver nuestros videos por televisión y de escuchar nuestra música por la radio. Queremos ahorrarnos tiempo para poder llegar a la gente con el rock. Vamos a encontrar la posibilidad de no depender de un medio con un juicio determinado. No es que hayamos declarado la guerra a los medios, pero queremos buscar una alternativa", agrega Juan. Esperan tener pronto una página electrónica; no de ellos, sino de la guerrilla.