Cuando he tenido la oportunidad de escucharlo, me conmueve porque él se conecta con su piano o con sus compañeros de banda y se olvida de que está en un lugar público, de que hay gente a su alrededor, de que está en este mundo. A ratos pienso que en esos instantes se queda solo; pero no: está acompañado de todas esas exquisitas notas que brotan de sus manos y de su parte más interna.