Herediano le saca el jugo a su plástico y duerme feliz

Silver Arroyo, de 35 años y vecino de Heredia, dice dormir tranquilo cada noche. Lo que menos le quita el sueño es el uso de sus dos tarjetas de crédito.

En entrevista con este diario relató que cuenta con el “dinero plástico” desde hace unos diez años y, en todo este tiempo, no sabe lo que es pagar intereses corrientes, ni mucho menos por mora. Dice que el “secreto” está en utilizar la tarjeta como medio de pago y no para financiarse.

“Yo he utilizado la tarjeta como un medio de pago, porque no me gusta cargar efectivo en la billetera. Lo que me gusta es que llega la fecha de corte o un poco antes y cancelo todo de contado y así evito intereses.

”Por ejemplo, lo que compro en un mes con la tarjeta lo cancelo todo al que sigue, porque no me gusta arrastrar intereses por pagos mínimos. No me gusta financiarme con la tarjeta.

”No se trata de tener, o no, dinero para evitar que la tarjeta se convierta en un dolor de cabeza; es cuestión de ordenarse con los ingresos y con los gastos.

”No me arrepiento de tenerla y le he sacado todo el provecho, especialmente cuando salgo del país. Hasta me sirve para no andar cargando efectivo en el extranjero y hago mis compras con la tarjeta, pero, cuando regreso, tengo la plata justa para pagar todo”.

Como ocurre con seis de cada diez tarjetahabientes del país, este herediano utiliza los beneficios adicionales del plástico, por ejemplo, las millas. “Ya he viajado gracias a este sistema. También he aprovechado los puntos para comprar diferentes cosas como ropa, electrodomésticos y artículos de ferretería”, señaló.

Su política para no preocuparse es comprar lo que puede pagar, no más. “Hay que ser cuidadoso también porque las empresas lo llaman a uno para ampliar el límite de la tarjeta, pero yo les he dicho que me mantengo con lo que tengo. Es un monto razonable”, concluyó.