Pero el visto bueno no llegó de inmediato. Inicialmente, el pedido de Pollack también fue rechazado y el director tuvo que iniciar sus trabajos de producción en un set montado en Toronto. "Me enojé mucho con todo este tema porque eso significaba que tendría que utilizar un escenario parcial y completar el resto con gráficos en computadoras", explicó el cineasta al diario The New York Times .