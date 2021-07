Gabo el más “pedido” de MTV

Expandir Reproducción automática 1 de 4

Un trabajo a los 17 años puede tomarse a la ligera, y si el empleador es un relajado e irreverente canal musical, icono de la cultura pop … la cosa pinta perfecta para pasarla de lo lindo sin esforzarse.

De eso puede hablar el mexicano Gabriel Ramos Villalpando, o mejor dicho a Gabo , como se le conoce desde que apareció en la pantalla de la famosa cadena MTV.

Aunque dice haberse divertido desde el primer día que empezó en su cotizado puesto, el esfuerzo y la dedicación lo han acompañado también desde el inicio. Sin embargo, reconoce que es ahora cuando se percató realmente de la gran oportunidad que le presentó la vida.

“Llegar a MTV fue, a la vez, una sorpresa y un sueño hecho realidad. En ese momento no me di cuenta de la dimensión que tenía esa oportunidad. Ahora que llevo más tres años ininterrumpidos, sé dónde estoy parado y estoy muy orgulloso de mí. He aprendido y he echado a perder al aire, he madurado gracias al canal y me he dado cuenta de lo que soy capaz”.

Voz de voces

Su llegada a MTV no fue mera casualidad, pues desde los 7 años está en el mundo del entretenimiento por su participación en el negocio del doblaje para caricaturas, películas y comerciales.

Entre los personajes más conocidos a los que Gabo ha dado su voz están: Ash de Pokémon , Gerald de Hey Arnold , Arcangel de X-Men 3 , y Draco Malfoy de la saga de Harry Potter.

El joven de 21 años (nació el 18 de setiembre de 1986) también estudió canto, actuación y baile para comedia musical, por eso participó en obras de teatro y formó parte de la telenovela Amigos por Siempre , al lado de Belinda, en la cual interpretó al niño malo.

Incursionó como conductor a los 16 años, al formar parte de Patrulla Nick, un grupo de cuatro adolescentes que grababa cápsulas que se transmitían en el canal Nickelodeon, propiedad de MTV Networks.

“Hice el casting junto a más de 400 niños y me quedé en Patrulla Nick”, recuerda este fiebre del videojuego Guitar Hero.

A los 17 años, MTV le ofreció conducir “El bloque interactivo”, un segmento de las tardes que incluye varios programas. “No lo podía creer, pues era fan del canal. Había asistido a un programa que se llamaba Conexión y, aquella vez, me dije: ‘Algún día voy a trabajar con ellos’”.

Los más pedidos

Como en su espacio se exhiben los diez videos más populares solicitados por la audiencia a través de la página www.mtvla.com, Gabo se ha convertido en un rostro muy conocido.

De los conductores actuales, es el que más tiempo lleva trabajando allí. Su espacio, Los 10+ pedidos, es uno de los de mayor rating en el canal y de los más antiguos de la televisora. Se graba de lunes a viernes con público presente y se presenta en un horario privilegiado, tomando en cuenta el perfil de su audiencia (2 p. m. en Costa Rica).

El programa también incluye entrevistas a artistas hechas por él desde el set . “Gracias a la libertad que me han dado, puedo hacer y deshacer, pero todo con un límite. Busco divertirme para que la gente se divierta conmigo”, expresa quien también colabora con los especiales de El Weekend y ha conducido dos veces el preshow de Los Premios MTV.

Su realidad actual podría ser el sueño de miles de jóvenes en el continente. En su opinión, lo mejor de trabajar en MTV es llegar a millones de hogares y poder conocer a muchas personas.

Claro que no todo es bueno en este trabajo, y como inconvenientes cita el no poder compartir muchos momentos junto a su familia o amigos, y el haber conocido a gente que al principio se mostró incondicional pero luego le ha dado la espalda, porque la supuesta amistad era asunto de mera conveniencia.

La música siempre lo apasionó ; de niño recibió clases de piano, guitarra y batería, y a los 12 años estudió composición y armonía. Sin embargo no continuó y se arrepiente de ello, aunque no ha perdido la ilusión de integrar su propia banda en el futuro.

En cuanto a sus gustos musicales, son muy variados. Le gusta tanto el indie como el rock pop , y es tan fanático de Elvis Presley y Robbie Williams como de Jamiroquai, The Killers y Los Amigos Invisibles.

Gabo está consciente de que MTV cambia con regularidad los rostros que tiene en pantalla y sabe que su trabajo “es generacional” y, por tanto, efímero. Por eso sigue estudiando la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas (le faltan tres semestres para graduarse) y continuará con su línea de ropa Gozadera Love and Music.

Cuando deje de ser VJ, le encantaría formar parte del departamento creativo del canal, quedarse como productor o tener un show de entretenimiento nocturno.