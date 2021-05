Consultado por Rueda por qué su esposa no está aquí, Rodríguez contestó: “Ella no está aquí porque yo le he pedido que no venga porque yo no quiero que ella sufra este circo. Es suficiente con que yo lo sufra. Yo no quiero que mi mujer tenga que estar aquí en este ambiente tan horrible, como fue el ambiente de mi recibo (llegada al país el 15 de octubre), como fue el ambiente de las ‘perreras’, como fue el ambiente de los odios que se han querido crear, como es el ambiente que se ha querido tener por culpable antes de ser juzgado. Me parece que ella, que es una mujer a la que yo adoro, y que ella me adora a mí, la pasaría mucho peor aquí que estando con sus hijos y con sus nietos”.