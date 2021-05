Según Welch, la situación del ex vicecónsul de la oficina de Intereses cubanos en EEUU acusado de espionaje es propia del "teatro del absurdo" y "todo el asunto es estúpido. Una huelga de hambre es algo especialmente estúpido. No creo que entienda que él no es el asunto central aquí, sino las relaciones entre EEUU y Cuba".