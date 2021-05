``Los que dicen que soy hipócrita, que cómo puedo comulgar, y esas cosas... No hay contradicción en mí. No hay dualidad en absoluto. Esto daría para hablar toda una tarde, es una cuestión filosófica. Yo digo que soy religioso y no creo ser hipócrita. No es contradictorio lo que la religión me impone y el deber que el Estado me imponía''.