Limón a la vista. Como era de esperar, clausurados los Juegos Panamericanos en Guadalajara, ha comenzado en Costa Rica la hora de los pretextos y de las lamentaciones. En esta oportunidad tampoco nos salva la medalla de oro de Nery Brenes, pues esta es fruto del trabajo personal suyo y del entrenador.

¿Por qué tantos participan y son tan pocos los galardones? ¿Por qué no avanzamos? Bien está competir, pero competir no significa repetir, como un disco rayado, sino llevar a cabo un proceso sostenido para avanzar. No avanzar es retroceder.

La verdad sea dicha. No ha habido en el país una política coherente, planificada y sostenida para impulsar el deporte no solo como escenario de competencia, sino, sobre todo, como dimensión educativa. ¡Qué triste derroche! Nos hemos ido en burocracia: Ministerio de Cultura' Juventud' y un pegoste llamado Deportes, rondando por varias instituciones. Tenemos el Instituto Costarricense del Deporte (Icoder) y el Consejo Nacional de Deportes, y algunas universidades dedicadas a los menesteres académicos en la materia. Ahora está en ciernes un Ministerio del Deporte.

Y, ¡oh paradojas ticas!, hemos olvidado el crisol del deporte nacional: la provincia de Limón, cuya desatención deportiva pone de manifiesto la falta de visión y, sobre todo, de voluntad en el campo deportivo. El reportaje de La Nación del sábado pasado nos desnuda en el peor nudismo que existe: no la falta de ropa, sino de visión y de voluntad para buscar el mejor ropaje o, al menos, el más decente para vestirnos.

Sharolyn Scott, la mejor saltadora de vallas de Centroamérica, cuarta en Guadalajara en su especialidad, para estrenarse en Limón “salta vallas sin tener vallas”, esto es, a pura imaginación. Caso único en la historia de la humanidad. Con esto está dicho todo. Por pena y falta de espacio no menciono todas las carencias en Limon para impulsar en serio el deporte. Tienen razón los limonenses: están cansados de tocar puertas. El Estado no sale del Valle Central con unas cuantas migajas y muchas oficinas.

Quede claro que no salgo por los fueros de Limón por sentimentalismo, sino para denunciar nuestra tontera nacional: Limón es el crisol, la gran escuela –cerrada– del deporte nacional, que, con visión y voluntad, nos engrandecería y contribuiría al desarrollo social de la provincia. Sin embargo, los que pueden ver y hacer, no ven ni hacen, aferrados al gran pretexto: “No tenemos plata”, el mayor de los pretextos y la mayor de las mentiras, cuando el propósito, como este, es noble y necesario. La plata se busca, no macheteando un presupuesto, a lo loco, sino con visión, talento y voluntad.