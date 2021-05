El líder del PASE, Óscar López, diagnosticó, en estos días, la raíz del mal que corroe al Parlamento y a la política: la charlatanería, y que ha hecho aguas a la “Alianza contra Costa Rica”. La palabra y la firma empeñadas no valen en nuestra amada patria. El SÍ es NO, el NO, quién sabe, y lo que se dice hoy se puede negar mañana y convertirse en plan B o Z pasado mañana.