(Eos) –Es un poco difícil ponerle una etiqueta. Ningún músico quiere ser encasillado. A nosotras nos pasa lo mismo, sabemos que no es música clásica, pues no son composiciones que se escribieron hace siglos. Cuando la gente dice que somos clásicas, no es cierto, lo que pasa es que nuestro aprendizaje fue en la escuela clásica.