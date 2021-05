Quizá por esto, para algunos fue sorpresa y concluyeron que se trató de una desginación de última hora. Ayer esto no se logró comprobar porque Desanti prefirió no responder cuándo le ofrecieron el puesto. Pero el ministro designado -al presentarse ante la prensa- dijo: "En estos momentos todavía estoy sorprendido porque a lo que me había dedicado ayer era a averiguar a quién iban a nombrar para asegurarme que fuera una persona con quien pudiéramos intercambiar criterios..."