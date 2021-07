Emigración, válvula escape México y drama para centroamericanos

Camilo Ramos

México, 19 may (EFE).- Los emigrantes mexicanos y centroamericanos comparten en su travesía hacia EEUU el deseo de huir del desempleo y la pobreza, aunque los últimos padecen el drama adicional de sentirse maltratados en un país donde se habla español.

En la estación ferroviaria de Tultitlán, cerca de la capital mexicana, se escuchan por igual sueños y desventuras de indocumentados que llegan desde el sur de México o van hacia el norte, camino a EEUU, como viajeros clandestinos en trenes que muchas veces representan a la muerte en movimiento.

Desde un pueblo del sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, llegó a Tultitlán el indígena tzotzil Jaime Cué, de unos 35 años, que apenas hablaba español y compartía con todos los emigrantes el mismo drama de la pobreza y la falta de oportunidades en su tierra natal.

"Allá no hay nada, sólo hambre y políticos que prometen cosas", dijo a un grupo de periodistas Cué, quien parecía no estar al corriente de que México obtiene un superávit de más de 60.000 millones de dólares anuales por su asociación desde hace más de una década con EEUU y Canadá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"No me interesa nada de libre comercio, sólo quiero trabajar (en Estados Unidos) para ayudar a mi familia porque en Chiapas no hay dónde hacerlo", subrayó el nativo.

Aunque el Gobierno mexicano lo niega y en círculos políticos de EEUU apenas se sugiere, algunos analistas consideran que la emigración anual de unas 500.000 personas representa para México una válvula de escape ante el riesgo de un malestar generalizado o de estallidos sociales, especialmente en las zonas rurales.

El portavoz del presidente Vicente Fox, Rubén Aguilar, aseguró que los mexicanos se van al país vecino por razones "familiares o culturales", y no tanto por falta de empleo o la pobreza, contra lo señalado en encuestas que sitúan este problema como la principal causa de la emigración masiva.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) señaló en su sede de París que el TLCAN ha tenido "efectos sobre el empleo y el salario muy desfavorables para los trabajadores mexicanos" y que la crisis del sector agrícola ha empujado a familias enteras a emigrar hacia las ciudades del país o a EEUU.

A raíz de la emigración de los campesinos y campesinas, muchos pueblos de México se han quedado literalmente vacíos o sólo con los ancianos y los niños.

Algunos políticos mexicanos proponen a Washington llevar acabo una especie de "Plan Marshall" para lograr el desarrollo socioeconómico y evitar la emigración masiva, pero el analista Rafael Fernández de Castro, experto en los vínculos bilaterales, cree que ello no sería viable.

A Jaime Cué no le importaban tanto las causas profundas de la emigración mexicana como llegar "lo más pronto posible" a la región colindante con EEUU para intentar pasar al país vecino por uno de los cruces clandestinos que se encuentran a lo largo de los 3.200 kilómetros de la frontera común.

"Que Dios me ayude en la travesía del tren, porque voy a Mexicali (norteño estado de Baja California) y de ahí me meteré a (la ciudad estadounidense de) Calexico", señaló Cué al despedirse en la estación ferroviaria de Tultitlán, en el central estado de México y cerca de la capital.

Cué pudo llegar en otro tren desde Chiapas hasta Tultitlán en condiciones "más o menos seguras", pero otros indocumentados de origen centroamericano y sudamericano no pueden contar la misma historia.

Jaime Hernández, un indocumentado hondureño, declaró a la prensa en Tultitlán que un compatriota suyo perdió uno de los pies al caerse del tren que lo llevaba desde Tapachula (Chiapas) hasta el estado de México y que varias mujeres emigrantes fueron extorsionadas, golpeadas y hasta violados por guardias mexicanos.

"Aquí impera la corrupción y los malos tratos", confesó Hernández, quien pretendía viajar a la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, fronteriza con la estadounidense de Laredo (Texas), en busca del "sueño americano".

En Nuevo Laredo, Ciudad Juárez (estado de Chihuahua), Mexicali, Tijuana (Baja California) y otras localidades fronterizas se puede observar a miles de indocumentados de todas partes que esperan una ocasión para cruzar a EEUU o se hallan a merced de los "coyotes" (traficantes de personas) y otros criminales del bajo mundo. EFE

