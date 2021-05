Rónald puntualizó que "me gustaría que las convocatorias a la selección de mi país no me cortaran la continuidad en el Sporting, pero tengo obligación de ir". De todas formas, el delantero costarricense está ilusionado por jugar la fase final del Mundial de Francia, en 1998, aunque antes "hay que clasificarse en un grupo en el que México parece favorito y Canadá, el más débil, mientras que Estados Unidos es similar a nosotros y El Salvador y Jamaica son fuertes en sus campos, que es donde tenemos que trabajar la clasificación".