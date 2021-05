El domingo pasado un topo desvelado tuvo la gran suerte de encontrarse, a la misma hora, las retransmisiones de Destinos TV (canal 7) y Turista Inteligente (Repretel). Francamente el segundo es una copia del primero, aunque ciertamente intenta ser una buena copia. Eso sí, mientras los de Destinos lucen “encanchados” (a fuerza de años), aún vemos a Catalina Sánchez bastante falta de espontaneidad, mientras que a Gustavo Rojas solo le faltan la tiara y el báculo de un Papa porque pontifica ante todo, no conversa. Sería adecuado que aprenda a comunicar a través de una dialéctica más sutil, menos impuesta, de manera que no coloque tanto la voz. Debe recordar que está en televisión, no en un escenario.