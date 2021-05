Nos contaron que nuestra crítica sobre los festivos atuendos de doña Aída de Fishman sacaron roncha en la Asamblea (cosa que no cuesta mucho en ese patio). Ante reclamos airados a este topo por no estar de acuerdo con el comentario, doña Aida se lo tomó con muy buen humor y comentó públicamente que su gran ilusión casualmente es “encaramarse puros trapos” desde buena mañana, “gitanearse” un poquito y ponerse unos jeans y un buen poco de pulseras y guindajos. “En vista de que los topos me retaron, un día de estos me voy a atrever, y eso sí, los llamo para que me tomen fotos”, se dejó decir. Ante la insistencia de algunos en echarle carbón, doña Aida trajo a colación la anécdota en que el expresidente estadounidense Harry Truman cada mañana preguntaba a sus colaboradores si había salido algo sobre él en los diarios, y lo único que le preocupaba era si habían escrito bien su nombre, pues como figura pública, decía, lo importante es que escriban, no qué. Buen punto.