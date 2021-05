"Los padres debemos tener claro que el suicidio puede tocar las puertas de cualquier hogar. No es necesario que las familias estén destrozadas o pasando grandes necesidades para que los muchachos decidan quitarse la vida. Yo creía que mi hijo no tenía problemas y dio signos de advertencia con sus amigos, pero yo no me di cuenta. Ahora sé en qué cosas nos debemos fijar", recordó.