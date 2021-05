Es un hecho que el público juega un papel protagónico en cada espectáculo que se presenta. No creo que un artista vaya a grabar un disco en vivo donde su público no muestra un entusiasmo de locura. Sólo imagínense escuchar, en el disco, un final todo estruendoso para luego rematar con un par de desganados aplausos. Como que no suena, ¿verdad?