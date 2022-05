El fiscal del mundo

Tiene la cara que uno esperaría encontrar en uno de esos marineros que pescan en el Ártico: arrugas como surcos de labranza, barba canosa y unas gigantescas cejas negras que, mientras habla, cobran vida propia.

Se llama Luis Moreno Ocampo, tiene 59 años y una habilidad innata para meterse con esa clase de tipos con los que nadie se quiere meter.

Su cuenta de viajero frecuente acumula tal cantidad de millas que podría llevar a la quiebra a una aerolínea. Vive con un pie en La Haya, Holanda, donde está su oficina; un ojo en Buenos Aires, Argentina, donde quedó su familia, y el resto del cuerpo saltando de un avión a otro, entre Nueva York, Uganda, Sudán, Colombia o Costa de Marfil, donde está la gente a la que investiga.

Es el fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional y acaba de pedir el arresto del presidente de Libia, Muammar Gadafi por crímenes contra la humanidad.

Como dije, Moreno Ocampo es un tipo con una generosa vocación para los sobresaltos.

Desde el otro lado de la línea, desde una oficina con moquette azul, ubicada en el piso 12 de una flamante torre de cristal y acero en La Haya, llega la voz nasal, el fraseo atropellado y el inconfundible acento del Río de la Plata: “La Corte se basa en la idea de que, sin respeto por ciertas reglas básicas, la humanidad no tiene futuro”.

Moreno Ocampo habla de manera apasionada. Y habla, nada menos, de que hay que cambiar las reglas de la justicia en el mundo entero.

Sus palabras podrían sonar inocentes, si no salieran de la boca de un tipo que reunió la prueba que condenó a los militares que violaron los derechos humanos en la Argentina de los años 70, y del mismo tipo que puso orden de arresto contra Joseph Kony, jefe del temible “Ejército de la Resistencia del Señor”, una sanguinaria milicia de 10.000 niños soldados que opera en el corazón de la selva ugandesa.

“Para que exista un sistema de convivencia en el mundo, se requiere de ciertas reglas básicas y, para que esas reglas se apliquen, debe haber un sistema de justicia permanente y global como la Corte Penal Internacional.

“La idea es asegurar que, en casos de crímenes contra la humanidad, si la justicia de un país no actúa, la Corte Penal Internacional va a hacer justicia”, dice con una tranquilidad que mete escalofríos.

–Usualmente, los fiscales investigan teniendo de su parte el monopolio de la fuerza. A usted le toca intervenir en países lejanos, casi siempre bajo control de las personas que está investigando. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se investiga un caso en medio de la guerra civil libia?

–Con dificultades –dice mientras suelta una carcajada–, pero ese es el expertise que desarrollamos. Eso, que es totalmente inimaginable, es nuestra vida cotidiana. En un sentido, es parecido a la experiencia que tuvimos en Argentina al investigar a las juntas militares. Teníamos que investigar y no podíamos usar a la Policía para hacerlo, porque la Policía había estado involucrada en esos crímenes. Esa experiencia me sirvió ahora para investigar los crímenes en Darfur y en Libia.

–Metodológicamente, ¿de qué hablamos? ¿Mandó un equipo a Libia? ¿Fue usted a Libia?

–No, es que para complicar más las cosas, como somos una fiscalía, no solo tenemos que probar los delitos sino, además, cuidar a nuestros testigos. Un periodista puede ir a Libia, publica su historia y tiene el derecho de ocultar las fuentes de esa información. Yo, como fiscal, tengo que estar listo para entregar las pruebas a los jueces y a las personas acusadas y, además, tengo la responsabilidad de proteger a mis testigos.

“En Darfur, debíamos investigar los crímenes cometidos contra 4 millones de personas durante dos años, en un territorio del tamaño de Francia.

“En el caso de Libia fue más fácil, porque los crímenes se cometieron en diez días, en cinco o seis ciudades, ya que Libia es un país desértico. ¿Cómo lo hicimos? La primera información provino de las noticias; a partir de eso, vimos cuáles eran los casos más graves, investigamos quiénes lograron escapar de Libia en esas fechas y dónde estaba esa gente. Así comenzamos a tener testimonios. Luego, esos testimonios se combinaron con pruebas que tenemos en fotos y videos enviados por mucha gente.

“Cuando tenemos un testigo que dice que estaba en la manifestación de la plaza tal y que ocurrió tal crimen, ahí tenemos en muchos casos la foto, el video y el testigo de lo que pasó. Lo que hacemos es cruzar la información. En cada caso, tenemos testigos presenciales o víctimas directas de los crímenes y también a alguna persona que era miembro de las fuerzas de seguridad o del ejército, que desertó y que nos confirma que esos hechos sucedieron como consecuencia de órdenes dadas por las autoridades máximas.

“Tenemos además testimonios sobre cómo Gadafi se reunía con su hijo Saif y con el jefe de su aparato de inteligencia y seguridad, Al Sanussi, para planear las operaciones. Sobre estas bases vamos construyendo el caso y armando cómo los crímenes se cometieron por órdenes emitidas por Gadafi, su hijo Saif y su cuñado Al Sanussi.

“Hay mucho material en videos y en fotos de gente que estaba en la calle cuando ocurrían las cosas, pero es un material muy difícil de autenticar para utilizarlo como prueba judicial. Es nuestra obligación tener una cadena de custodia del material de prueba, de modo que esos materiales los usamos solo si los podemos autenticar con otros testimonios”.

–¿Qué capacidad operativa tiene la Corte Penal Internacional para detener y llevar a juicio a personas que se encuentran al frente de gobiernos, como Muammar Gadafi?

–Ningún juez tiene su propia policía; los jueces dan órdenes y las policías de cada lugar las implementan. La CPI tiene a su disposición las fuerzas de seguridad de 116 países de todo el mundo. Cuando tenemos una orden de arresto para un acusado que está en Bélgica o Francia, es muy fácil. El problema es más complicado cuando la persona acusada es el presidente de un gobierno, como el presidente Omar Bashir, de Sudán, que se rehúsa a arrestarse a sí mismo, o líderes como Joseph Kony, que dirige una milicia en el Congo... Atraparlo a él es más complicado y requiere armar una operación-comando.

–¿Pueden estos 116 Estados que integran la CPI intervenir para detener al presidente de otro Estado soberano?

–Es una tarea difícil que requiere de un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, que hasta ahora no tenemos. Ni siquiera en el caso de Libia hay un mandato de intervenir para arrestar.

“Dependemos de que el gobierno nacional lo haga. Pero eso requiere un compromiso político muy fuerte, y este no es un problema solo de países como Libia o Sudán. En Estados Unidos, cuando se investigaba a Richard Nixon por las escuchas del Watergate, en medio de la investigación Nixon ganó las elecciones y cuando el fiscal que lo investigaba le pidió que entregara pruebas, el gobernante echó al fiscal. La salida de Nixon requirió años de actividad y compromiso de la sociedad estadounidense y del Congreso. No es fácil”.

Este fiscal, con 35 años de carrera sobre los hombros y una multitud de horrores en la retina, confiesa que tiene un trabajo que ni siquiera se había atrevido a soñar y habla de los nuevos enfoques del derecho penal con el entusiasmo de un recién graduado y la contundencia de una maza de 20 kilos.

“Necesitamos formas multinacionales para enfrentar al crimen multinacional. Eso es imperativo, no es que sea conveniente”, arremete cuando le pregunto sobre sus ideas para combatir el narcotráfico y el terrorismo.

“Es claro que la CPI no va a poder expandir su jurisdicción a temas como crimen organizado o terrorismo, pero el modelo de operación internacional es muy útil. El caso del crimen organizado en Centroamérica, México y Colombia, es un fenómeno que necesita un abordaje regional, por lo menos”.

“Es muy importante la experiencia que se está haciendo ahora en Guatemala con la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, que dirige un fiscal de Costa Rica, Francisco Dall’Anesse, creo que ese tipo de experiencias son súper interesantes”.

“Hace unos meses me reuní con el presidente de Guatemala y él me decía que quiere llevar ese modelo a toda la región. Decía que si no, lo que ocurre es que los narcotraficantes se cambian de domicilio. Cuando mejoran las operaciones contra el narco en México, los carteles se van a Guatemala, y si las mejoran en Guatemala, se van a Honduras. Por eso, sin un esfuerzo concertado no va a haber éxito”.

Al rato de conversar con Moreno Ocampo, uno queda con la firme impresión de que es uno de esos tipos cuyo pasatiempo preferido es arruinar los planes de pensión a dictadores y criminales de todo el mundo.

“Estaba en el Congo y me enteré de que el presidente Omar Bashir (de Sudán) quería desafiar la orden de arresto de la Corte viajando a Uganda, que es un país miembro del sistema de la CPI”.

“Decido ir a Uganda y ver a su presidente, quien me recibe y me dice: ‘Mire fiscal, entiendo que somos miembros de la Corte, pero tengo que invitar al presidente Bashir porque, al final del cuento, Bashir y yo somos de la misma tribu’”.

“Le respondí que a mí me encantaba el concepto de ‘tribu’ y que, de hecho, pensaba que él y yo también pertenecíamos a la misma tribu, la tribu de la Corte”.

“Le propuse que, como él era de la tribu de Bashir, lo invitara a Uganda, y que como también era miembro de la tribu de la CPI, lo arrestara al llegar”.

“Me respondió que le parecía una idea interesante. Lo curioso fue que, al día siguiente, la información se difundió. Se dijo que yo iba a llevar comandos especiales para arrestar a Bashir, quien se puso nervioso, desconfió y finalmente canceló el viaje”.

“Es decir, logramos nuestro objetivo, quitarle legitimidad y poder, y mostrarlo como un presidente fugitivo”.