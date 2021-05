Manuel Obregón (San José, 1961) no es un músico cualquiera. Este pianista y compositor está comprometido con su tiempo. Su evolución se aprecia en los cuatro discos que ha grabado. Toca de todo, con casi todos y en casi cualquier lugar. Lo cierto es que, ya sea vestido con jeans en un bar o de etiqueta en la soledad del escenario de un teatro, Obregón sigue siendo íntimamente el mismo: "Me gusta tocar. Realmente me da lo mismo hacerlo en un bar, una iglesia o un teatro. Creo que lo importante para cualquier artista es que se den las condiciones mínimas para que el mensaje llegue claro".