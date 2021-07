Ejecutivo hablará esta semana sobre salida de ministro Vargas

Marco Vargas (izquierda) se negó a hablar de su salida del gabinete; lo mismo hizo la presidenta Laura Chinchilla. Con ellos el ministro de Transportes, Francisco Jiménez. | ARCHIVO (roger benavides)

El ministro de Comunicación, Roberto Gallardo, confirmó ayer que esta semana el Ejecutivo hablará sobre la salida del ministro de la Presidencia, Marco Vargas.

Ayer, ante la pregunta de este diario sobre la salida de Vargas, el ministro Gallardo indicó: “Sobre ese tema no nos vamos a referir sino hasta la próxima semana”.

La Nación intentó hablar con Marco Vargas, ayer, sobre esta situación, sin embargo no respondió las llamadas y tampoco se le pudo hallar en su casa de habitación.

Gallardo evitó comentar sobre quién ocuparía el cargo de Vargas, pero al serle mencionado como una posibilidad el nombramiento del ministro de Deportes y de Turismo, Carlos Ricardo Benavides, el jerarca de Comunicación respondió: “Ese es un nombre en una lista muy pequeña”.

El Ministro de Comunicación agregó que la Presidencia de la República está preparada para tratar de suplir cualquier eventualidad en el gabinete, incluida la salida de un ministro.

“Lo cierto es que el Gobierno siempre tiene que estar preparado para cualquier contingencia en todos los campos, y desde esa perspectiva, trata de tener respuestas y estar preparado para todas las situaciones”, expresó Gallardo.

A la fecha, del gabinete de Chinchilla ya se despidieron la ministra de Deportes, Giselle Goyenaga; la de Ciencia y Tecnología, Clotilde Fonseca; así como la viceministra de Seguridad, Flora Calvo.

Roces. El tema de la salida de Vargas toma fuerza, cada semana, en la Asamblea Legislativa, donde lleva una deteriorada relación con los diputados de oposición.

Los legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), el Movimiento Libertario y la Unidad Social Cristiana (PUSC) se quejan de Vargas, pues consideran que es difícil llegar a acuerdos con él.

Ante estas presiones, y reiteradas preguntas de los medios de prensa, el ministro Vargas indicó, el 16 de marzo pasado, en Radio Monumental, que ya había conversado con la presidenta Laura Chinchilla sobre su posible salida.

“Con doña Laura he hablado no solo sobre retiro o no retiro, sino sobre la valoración que tenemos que hacer del avance que quiere el Gobierno en los temas legislativos”, dijo en esa ocasión Vargas al programa radial Nuestra Voz.

Luego, el 23 de marzo, el Ministro aclaró, en conferencia de prensa, que en “el período de preguntas y respuestas, si alguno de los distinguidos periodistas me va a hacer una pregunta sobre mi salida de Gobierno, sobre ese tema no me voy a referir”.

Ahora solo queda esperar sobre qué hablará el Ministerio de Comunicación y la Presidencia de la República sobre la salida de Vargas, tal y como lo dijo Gallardo.