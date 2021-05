Tarde o temprano la vida nos enseña que no es así. Que, como decía Buda: "la vida es sufrimiento" y que no existe ninguna pastilla o equivalente para eliminar o disminuir los dolores emocionales. Que lo único que nos queda es aprender a no desmoronarnos ante ellos y a veces, si es posible, escoger el menos intenso entre dos o más dolores.