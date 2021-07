DMK estrena video y sueña con nuevo fenómeno viral

Korben, Dicken y Milah anunciaron a sus fans la fecha para el lanzamiento. Cumplieron su promesa. DMK para LNDías antes,

La banda bogotana DMK tuvo ayer un buen motivo para celebrar, aunque este fuera “algo oscuro”.

Tal como prometieron a sus miles de fans alrededor del mundo, este fenómeno de las redes sociales (integrado por Dicken Schrader y sus hijos Milah y Korben, de 8 y 5 años, respectivamente) lanzó ayer su cuarto cover de Depeche Mode: Black Celebration.

Meses antes, su tercera producción ( Everything Counts , colgado a la red el 22 de diciembre del 2011) se convirtió, por un fenómeno viral, en un hit: más de 1,4 millones de personas lo han visto.

Publicaciones de Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Japón, Kazajstán, Argentina, Colombia y Costa Rica , entre otros, han replicado el fenómeno.

“Nos tomó unos seis meses desde que escogimos la canción. No tenemos muchas expectativas de qué ocurrirá con este video.

“La verdad, con el anterior, nunca esperábamos que se convirtiera en un éxito. Este, así como podría llegar a ser uno mayor, podría quedar en el olvido. Uno nunca sabe”, comentó Dicken Schrader.

Sin embargo, si algo tiene claro este ingenioso padre es que, ante todo, sus creaciones son una travesura en familia. Él sabe que la fama les llegó por añadidura.

Tropiezos Sacar a la luz Black Celebration no fue una tarea sencilla. DMK se esmeró en detalles.

Sin perder su esencia, hay notables avances, sobre todo en cuanto al acople de las voces de Milah y Korben, sus interpretaciones musicales y el vestuario.

De Dicken... bueno, ya estaba más que probado su virtuosismo musical y su carisma.

A sus ya conocidos instrumentos (entre estos una botella de un refresco, una pandereta de juguete, un viejo teclado y un pequeño xilófono) se suma un plato metálico, una melódica y uno que crearon a partir de un tubo y un resorte.

Esa es parte de su magia. “Tuvimos un par de contratiempos. Se me dañó el drive donde tenía todo y perdimos un par de meses de trabajo. Tuvimos que empezar de cero, pero ya salió. Estamos muy contentos del resultado”, comentó el padre y líder de la banda.

En cuestión de minutos, cientos de personas ingresaron a YouTube para observar la nueva creación de DMK. Desde todas partes del mundo, gente posteó felicitaciones en su página de Facebook .

“Tengo la piel de gallina; hermoso”, les comentó Yamila Lucio. Axel Robitz les escribió: “¡Por fin! Estuve esperándolo todo el día. ¡Impresionante!”.

Desde ya, los cibernautas comienza a hacer sus peticiones para el próximo video. ¿Será Behind the Wheel , como propuso Korben? ¿Acaso Enjoy the Silence , sugerencia de Milah?

“Vamos a ver”, adelantó Dicken antes de apagar cámaras.