Nació en Mar del Plata, Argentina. De marcada vocación artística, a los 9 años comenzó a estudiar bandoneón; después de recibir lecciones de piano con Serge Rajmáninov, se propuso arreglar, para ser ejecutadas con el bandoneón, obras escritas para piano. Viajó a Nueva York; Carlos Gardel –entonces en el apogeo de su gloria artística– lo invitó a grabar varias piezas para su película El Día que me quieras . En 1952 ganó el Primer Premio de Composición, y el Gobierno de Francia le concedió una beca para que estudiara en París con Nadia Boulanger. "Nadia fue para mí como una segunda madre. Me hizo descubrir el mundo musical y me alentó a continuar con mi propia inspiración", dijo Piazzolla.