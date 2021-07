Desde los Blogs

Mediante este código QR y su celular, acceda a un video oficial sobre el Office 365 de Microsoft.

“No puede ser, me decía yo. Debe ser que o no lo han probado realmente, o que simplemente tienen ganas de ‘basurear’ a Microsoft un rato. Preguntar para qué Microsoft hace oficial el Office 365 cuando ya existe algo como Google Apps es simplemente no tener ‘claridad intelectual’, dirían por Rohrmoser”.

Así comienza una de las dos discusiones desarrolladas esta semana por Pablo Fonseca en Cazador de software.

Pablo señaló varias razones de por qué los dos paquetes de ofimática en la nube que ahora quieren dominar el mercado mundial no son lo mismo.

Por ejemplo, mientras Google Apps vive de la web, Office 365 se combina muy bien con programas que están en el disco duro. Además, el texto puede ser mucho más enriquecido en la opción de Microsoft.

Sin embargo, Google tiene la ventaja de ser sencillo y de poder considerarse la mejor opción para colaboración en línea.

Como segundo tema, Pablo presentó Miro , un programa libre que pide tomar como una versión de iTunes de Apple que funciona con los teléfonos Android.

Mientras tanto, en Full Señal, David Vargas hizo un recuento de lo que se espera para el nuevo iPhone 5.

“Es inminente la entrada al mercado de un nuevo modelo. Ya pasamos la marca de los doce meses desde la última actualización al hardware del iPhone”, dice este bloguero.

Al parecer, el nuevo iPhone tendrá una cámara de al menos 8 megapíxeles y chips hechos por Qualcomm, en lugar de los chips de Samsung e Infineon.

Apple habría encargado unos 25 millones de unidades para comenzar a vender el nuevo aparato en setiembre y su meta es venderlos todos para final de este año.

El lanzamiento del iPhone 5 llegaría de la mano de un también nuevo sistema operativo.

