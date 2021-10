Denise Duncan aseguró sentirse un poco intimidada por premio

Duncan escribe diariamente al menos tres horas. | DENISE DUNCAN PARA LA NACIÓN

San José (Redacción). Al otro lado del teléfono faltaban pocos minutos para que comenzara el miércoles. Denise Duncan explicaba que recién llegaba a su casa, en Barcelona, España.

Esas risas que solo la emoción hacen brotar abundaron. Las pausas entre sus oraciones aparecieron, ella trataba de explicar que ganar la XVII Muestra de Teatro de Barcelona era algo maravilloso para su carrera, pero, al mismo tiempo intentada dejar claro que era algo intimidante.

Esto porque lo hizo con Está linda la mar , una obra que escribió para finalizar sus estudios de dramaturgia y dirección en el Institut del Teatre . Además, porque es el primer montaje que dirige como una profesional de las tablas.

“No he tenido el tiempo de pensarlo tanto, me acaba de pasar que siento que es un poco intimidante (ganar el premio con su montaje debut como profesional). Pero sí es muy bonito decir quién soy y la procedencia que tengo. Además, de que también tengo cosas que contar y que he logrado manejar el arte del teatro en una forma en que parece que funciona”, explicó la costarricense radicada en España desde hace ocho años.

Duncan explicó que como parte de los reconocimientos al montaje, una de las actrices ganó el premio a mejor intérprete de la muestra.

Como parte del premio ella verá su puesta en una temporada en la sala Teatro del Raval, además de girar en un circuito de teatros independientes, esto entre setiembre del 2013 y julio del 2014.

La obra Está linda la mar , nació a partir de un poema de Rubén Darío que su abuela la hizo memorizar. La protagonista es una niña que e una semana se enfrenta a un mundo completamente distinto al que está acostumbrada.

Duncan agregó que nunca ha representado una presión ser hija del escritor Quince Duncan . Por el contrario, reconoce en él a una persona que desde los ocho años la apoyó para que escribiera.

La escritora y directora de teatro estará de regreso en Costa Rica en el 2013, cuando trabajará en una obra de su autoría junto al grupo de teatro Raíz .