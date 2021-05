Las cumbres son muy importantes por la presencia de los jefes de estado pero eso no es todo. Las ausencias no empañan el hecho de que la cumbre está funcionando. Miremos la sustancia y no solamente las formas. Todos los gobiernos están representados aquí, dijo en conferencia de prensa el titular de la secretaria iberoamericana, Enrique Iglesias, al ser consultado sobre si las ausencias no le habían quitado brillo al encuentro.