A partir de esas reflexiones, el coreógrafo y los bailarines se pusieron a trabajar, concluyendo un único espectáculo de una hora. Rogelio López insiste en la propuesta: "La globalización no es sólo económica. También hemos globalizado una comunicación del terror. Hoy en día utilizamos códigos muy violentos para comunicarnos, tal vez precisamente porque no podemos o no sabemos cómo comunicarnos."