Al menos en esta oportunidad Stefano Poda no infligió sus genialidades sobre el organismo indefenso de la obra de un autor muerto, como ocurrió con Madama Butterfly , de Puccini, y Macbeth , de Verdi, sus puestas anteriores en el Teatro Nacional. No obstante, lejos de original, esta "creación" de Poda no es más que un refrito de imágenes escénicas predilectas de la posmodernidad, una especie de compendio de los lugares comunes de moda en el teatro, muchos ya empleados por Poda en sus dos montajes previos.