Lo primero que llama la atención es el concepto del show en sí mismo. Qué necesidad tiene el cantante de autorrepasarse. Aunque no existe regla escrita alguna, ¿eso no queda para la profesión y se lo llama homenaje? Tal vez, el cantautor debería valorar mejor la exclusiva posición que disfruta en el panorama musical del país, la que le permite sentirse tan vinculado al Teatro Nacional, y desee, ahora sí, hacerle un homenaje durante tres noches. En cambio, no parece muy atractivo repasar una extensa y valiosa trayectoria como si el resto de la comunidad musical no existiese. "Somos músicos de primera línea", dijo apenas comenzar la sesión del viernes.